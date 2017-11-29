"Манчестер Юнайтед" и "Наполи" интересуются защитником "Бенфики"

Защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо может сменить клубную прописку, утверждает Daily Star. За 22-летнего испанца поборются "Наполи" и "Манчестер Юнайтед".

Наставник манкунианцев Жозе Моуринью лично заинтересован в приобретении футболиста. Ранее "Наполи" делал предложение португальцам в размере 18 миллионов фунтов стерлингов, но "орлы" рассчитывают получить больше, так как в контракте Гримальдо прописана сумма отступных в размере 35,8 миллиона фунтов.

Жозе Моуринью в ближайшее трансферное окно планирует избавиться от трех крайних защитников команды, испанец рассматривается как замена Люку Шоу и Дэйли Блинду. В этом сезоне Гримальдо сыграл за "Бенфику" 12 матчей во всех турнирах.