"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проголосовали против изменений сроков трансферного окна в Англии

Пять клубов премьер-лиги выступили против изменений в сроках работы трансферного окна. Как сообщает The Telegraph, среди них оказались два клуба из Манчестера – "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Кроме того, "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси" проголосовали против изменений сроков трансферного окна в Англии. Представители "Бернли" воздержались.

Все остальные 14 клубов поддержали идею сокращения сроков работы трансферного окна в чемпионате Англии. Благодаря этому решение вступит в силу со следующего сезона. Трансферное окно будет закрываться в 17.00 по местному времени последнего четверга перед стартом нового сезона.