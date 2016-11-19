"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" победителя не выявили

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Арсеналом" – 1:1. Счет встречи на 68-й минуте открыл полузащитник хозяев Хуан Мата, лондонцев от поражения спас мяч Оливье Жиру, забитый на 89-й минуте.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 19 очков и по-прежнему занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Арсена Венгера, в активе которой 25 очков, располагается на третьей строчке.

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12-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 1:1 (0:0)

Голы: Мата, 68 (1:0). Жиру, 89 (1:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Рохо, Дармиан (Блинд, 64), Мата (Шнейдерлен, 85), Кэррик, Эррера, Погба, Марсьяль (Руни, 63), Рэшфорд.

"Арсенал": Чех, Дженкинсон (Окслейд-Чемберлен, 83), Мустафи, Косьельни, Монреаль, Уолкотт, Кокелен (Джака, 80), Эль-Ненни (Жиру, 73), Езил, Рэмси, Санчес.

Предупреждения: Санчес, 16. Дармиан, 25. Мата, 69. Рэмси, 86. Джака, 90+2. Руни, 90+4.

Судья: Марринер.

19 ноября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал"