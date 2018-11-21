"Манчестер Юнайтед" хочет увеличить зарплату Рэшфорду в два раза

"Манчестер Юнайтед" собирается поднять зарплату Маркусу Рэшфорду в два раза. Новый оклад игрока может составить 150 тысяч фунтов в неделю, сообщает Daily Star.

Такая мера может быть предпринята для того, чтобы убедить Маркуса остаться в команде. Напомним, ранее проходила информация об интересе к форварду туринского "Ювентуса". Боссы "бьянконери" уже начали собирать информацию о 21-летнем футболисте. В частности, их интересуют его характер и окружение. В ближайшее время исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворт собирается начать переговоры с Рэшфордом.

Маркус Рэшфорд дебютировал в МЮ в 2016 году. За "красных дьяволов" он провёл 132 игры, в которых забил 34 гола и отдал 18 передач. В сборной Англии форвард отыграл 31 поединок, в которых отличился шесть раз.