"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Мхитаряна на Санчеса

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес, который, скорее всего, покинет команду летом этого года, может перейти в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "красные дьяволы" предложили лондонскому клубу Генриха Мхитаряна в обмен на чилийского форварда.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Санчес согласовал условия личного контракта с другим клубом из Манчестера - "Манчестер Сити". В текущем сезоне 29-летний игрок в составе лондонцев провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и три раза ассистировал партнерам.
Manted
было бы круто на самом деле,но видимо он все таки хочет к глорам(
18:43 11 января
oleg.bob
Этот Санчес уже достал! Такое впечатления, что он лучший в мире. О Месси и Роналду вместе взятых столько не пишут и не говорят! На самом же деле- игрочишка чуть выше среднего!
16:41 11 января