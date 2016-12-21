"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью близок к подписанию нового контракта с клубом, утверждает The Guardian. Руководство манкунианцев довольно результатами команды и готовится сделать специалисту новое предложение. Напомним, что португалец возглавил "МЮ" летом 2016 года, заключив трехлетнее соглашение. На данный момент "красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 30 очков, после 17 проведенных матчей.