14:30 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Моуринью

0
0
0
2

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью близок к подписанию нового контракта с клубом, утверждает The Guardian. Руководство манкунианцев довольно результатами команды и готовится сделать специалисту новое предложение. Напомним, что португалец возглавил "МЮ" летом 2016 года, заключив трехлетнее соглашение. На данный момент "красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 30 очков, после 17 проведенных матчей.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Семь ветров

Видимо спортивные показатели окончательно отошли на второй план...

15:52

Maksim SEMAK

Руководство довольно???? однако

15:27

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ