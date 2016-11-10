"Манчестер Юнайтед" готов заплатить Швайнштайгеру 11 миллионов за расторжение контракта?

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру 11 миллионов евро в качестве компенсации за расторжение контракта, информирует Bild. Контракт клуба с немецким хавбеком рассчитан до 2018 года. За это время футболист должен заработать 18 миллионов. Такми образом, в случае разрыва соглашения Швайнштайгер потеряет 7 миллионов евро.
Напомним 32-летний хавбек перешел в "МЮ" в начале сезона-2015/16. В нынешнем сезоне игрок не провел ни одной встречи.
Ботаникум
Охренеть можно!!! Как же научился "МЮ" разбрасываться деньгами!?....... Игры - НЕТ, так откуда БАБОС в "ТУМБОЧКЕ"????????
19:15 10 ноября
kashkovsky2010
ЦСКА или Зенит, заберите его себе, а то в Китай уедет.
18:58 10 ноября
dominels.ru
Доломался парень, пора ехать в Китай или МЛС
18:57 10 ноября