"Манчестер Юнайтед" готов продать Шнейдерлена в "Интер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не хочет продавать полузащитника Моргана Шнейдерлена в "Эвертон", сообщает Football Italia. Португальский специалист предпочел бы отправить игрока в "Интер" и не рассматривает 27-летнего футболиста в качестве игрока основного состава. В текущем сезоне премьер-лиги Шнейдерлен провел всего 11 минут, за которые результативными действиями не отметился.

Отмечается, что "Интер" не раз пытался приобрести футболиста, также в игроке заинтересован "Вест Бромвич". Моуринью согласен отпустить Шнейдерлена в обе команды, так как не считает их конкурентами. Француз играет за "Юнайед" с 2015 года. Ранее он выступал за "Страсбур", "Саутгемптон" и "Ипсвич".