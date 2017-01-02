22:39 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Юнайтед" готов продать Шнейдерлена в "Интер"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не хочет продавать полузащитника Моргана Шнейдерлена в "Эвертон", сообщает Football Italia. Португальский специалист предпочел бы отправить игрока в "Интер" и не рассматривает 27-летнего футболиста в качестве игрока основного состава. В текущем сезоне премьер-лиги Шнейдерлен провел всего 11 минут, за которые результативными действиями не отметился.

Отмечается, что "Интер" не раз пытался приобрести футболиста, также в игроке заинтересован "Вест Бромвич". Моуринью согласен отпустить Шнейдерлена в обе команды, так как не считает их конкурентами. Француз играет за "Юнайед" с 2015 года. Ранее он выступал за "Страсбур", "Саутгемптон" и "Ипсвич".

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Материалы REN-TV

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