"Манчестер Юнайтед" готов продать де Хеа "Реалу" за 80 миллионов фунтов стерлингов

"Манчестер Юнайтед" готов продать вратаря Давида де Хеа в "Реал", сообщает Daily Mail. Манкунианцы хотят получить за него 80 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что "красные дьяволы" отказались отпустить 26-летнего испанца в "Королевский клуб" за 60 миллионов и готовы обменять его на форварда мадридцев Альваро Морату за 22 миллиона. Есть вариант, при котором в сделку могут включить защитника "Реала" Рафаэля Варана.

В минувшем сезоне де Хеа провел 35 матчей в чемпионате Англии, в которых пропустил 29 голов.