"Манчестер Юнайтед" готов предложить Моуринью 5-летний контракт на 65 миллионов

Руководство "Манчестер Юнайтед" удовлетворено работой главного тренера Жозе Моуринью. Как сообщает Goal, "Красные дьяволы" готовы предложить специалисту пятилетний контракт. По новому соглашению португалец заработает 65 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Моуринью рассказал о том, что "МЮ" не станет его последним клубом. Также специалист подчеркнул, что не думает о том, чтобы возглавить "ПСЖ". 54-летний португалец готов заключить новый договор на улучшенных условиях. Его нынешний контракт действует до 2019 года.