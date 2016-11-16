"Манчестер Юнайтед" готов платить Кейну 150 тысяч фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" готов платить нападающему сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну 150 тысяч фунтов в неделю, сообщает squawka.com. Сам футболист требовал у руководства "шпор" 120 000 фунтов в неделю, но в клубе согласились на 100 тысяч.

Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" действует до 2020 года, и в данный момент ведутся переговоры. "Манчестер Юнайтед" предпринимал несколько попыток купить игрока, предлагая более 50 миллионов фунтов за трансфер, однако переговоры закончились неудачно. В этом сезоне он провел в составе "Тоттенхэма" 7 матчей, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.