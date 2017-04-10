18:41 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Янузая?

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Руководство "Манчестер Юнайтед" не рассчитывает на полузащитника Аднана Янузая, утверждает Telegraph. На данный момент хавбек, соглашение с которым рассчитано до 2018 года, выступает на правах аренды за "Сандерленд".

В текущем сезоне 22-летний бельгиец в составе "черных котов" провел 24 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заявил о том, что принял решение, которое касается будущего полузащитника, но не намерен говорить об этом СМИ.

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