"Манчестер Юнайтед" без Санчеса и Лукаку проиграл "Брайтону"

"Манчестер Юнайтед" уступил со счетом 0:1 "Брайтону" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии. Единственный гол на 57-й минуте забил полузащитник Паскаль Гросс. Встречу из-за травм пропускали нападающие красных дьяволов Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.



"Манчестер Юнайтед" с 77 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда опережает идущий третьим "Ливерпуль" на пять баллов. "Брайтон" располагается на 11-м месте с 40 очками.





Чемпионат Англии



Премьер-лига



37-й тур



"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (0:0)



Гол: Гросс, 57.



"Брайтон": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Каяль, 84), Преппер, Стивенс, Кноккарт, Маррей (Ульоа, 90+3), Искиэрдо (Марч, 88).



"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактоминэй, 76), Феллаини (Лингард, 68), Янг, Мата, Погба, Матич, Марсьяль, Рэшфорд.



Предупреждения: Маррей, 47. Гросс, 67.



Судья: Поусон



Турнирая таблица чемпионата Англии