Прогноз "Фонбет": "МЮ" – фаворит матча с "Арсеналом"

5 декабря "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал" на стадионе "Олд Траффорд" в рамках 15-го тура английской премьер-лиги. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что победит "Манчестер Юнайтед". На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.35, на победу "Арсенала" – с коэффициентом 2.90, на ничью – с коэффициентом 3.50. Клиенты "Фонбет" не согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 56% выбрали "Арсенал", 28% – МЮ, 16% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.25. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в результативности матча. На тотал больше 2,5 сделали ставку 96% игроков, на тотал меньше 2,5 – 4%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на то, что "Арсенал" не проиграет, ее выбрали 63% клиентов "Фонбет". На победу "канониров" сделали ставку 18% игроков, на победу "Манчестер Юнайтед" – 9%. На голы обеих команд поставили 7% клиентов "Фонбет", на ничью – 3%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 277 000 рублей на то, что "Арсенал" не проиграет. В среднем на матч "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" ставят 500 рублей.

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