"Манчестер Юнайтед"-2008 сыграл вничью с "друзьями Кэррика"

На "Олд Траффорд" состоялся выставочный матч, в котором встретилась сборная "Манчестер Юнайтед"-2008 против сборной "друзей Майкла Кэррика". В поединке принял участие один действующий футболист "МЮ" - капитан Уэйн Руни. Ожидалось участие экс-игроков "Ливерпуля" и "Челси" - Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, однако они не смогли сыграть из-за травм.

Поединок завершился вничью со счетом 2:2, один из мячей "МЮ" забил сам виновник торжества. Отметим, что в игре приняли участие практически все футболисты основы "МЮ" образца сезона-2007/08, кроме тогдашнего лидера атак команды Криштиану Роналду. У португальца была уважительная причина - накануне он принимал участие в финальном матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" (4:1), в котором оформил дубль.

Товарищеский матч

"Манчестер Юнайтед"-2008 - друзья Кэррика - 2:2 (1:1)

Голы забивали: Видич, Кэррик - Мендьета, Робби Кин.

Стартовый состав "МЮ"-2008: ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак Чжи Сун, Кэррик, Скоулз, Флетчер, Гиггз, Руни.

На замену выходили: Гэри Невилл, Харгривз, Сильвестр, Джейси Кэррик (сын Майкла Кэррика), Бербатов, Саа.

Стартовый состав "друзей Кэррика": Гивен, Каррагер, Терри, Абидаль, Зеедорф, Мендьета, Сенна, Дафф, Оуэн, Кин.

На замену выходили: Ст. Брюс, Капдевила, Фил Невилл, Гарсия, Синклэйр, Гудьонсен.