"Манчестер Сити" зимой снова попробует подписать Алексиса Санчеса

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес во время зимнего трансферного окна может сменить клуб, утверждает The Independent. В подписании контракта с игроком заинтересован "Манчестер Сити".

В январе "горожане" намерены сделать "канонирам" предложение о переходе форварда. Предполагается, что лондонцы согласятся отпустить 28-летнего чилийца за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что контракт Санчеса с "Арсеналом" рассчитан до конца текущего сезона. При этом "Сити" не хочет ждать, пока футболист станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" делал предложение "канонирам" о переходе нападающего и во время летнего трансферного окна.