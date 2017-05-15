"Манчестер Сити" заплатит 30 миллионов евро за Доннарумму?

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Daily Mail. В подписании контракта с голкипером заинтересован "Манчестер Сити". За его переход "горожане" готовы заплатить 30 миллионов евро.

Действующее соглашение 18-летнего итальянца с красно-черными рассчитано до лета 2018 года. На данный момент стороны не могут договориться о новом контракте. При этом "Красные дьяволы" не хотят отпускать вратаря.

В текущем сезоне Доннарумма провел за "Милан" 39 матчей во всех турнирах и пропустил 47 голов.