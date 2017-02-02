"Манчестер Сити" забил четыре безответных гола в ворота "Вест Хэма"

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в выездном матче 23-го тура чемпионат Англии со счетом 4:0. Голами в составе гостей отметились Кевин де Брейне, Давид Сильва, Габриэл Жезус и Яя Туре. Победившая команда набрала 46 очков и сравнялась в турнирной таблице с "Ливерпулем", который идет на четвертом месте. У лидирующего "Челси" на десять баллов больше.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
23-й тур
"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" – 0:4 (0:3)
Голы: Де Брейне, 17 (0:1). Сильва, 21 (0:2). Габриэл Жезус, 39 (0:3). Туре, 67 - с пенальти (0:4).
"Вест Хэм": Рэндолф, Рид, Жозе Фонти, Бирам, Крессуэлл, Нобл, Фегули (Снодграсс, 64), Антонио, Обианг (Фернандес, 64), Ланцини, Кэрролл (Флетчер, 79).
"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Коларов, Отаменди, Стоунс, Туре, Сильва (Делф, 80), Де Брейне (Фернандинью, 67), Стерлинг (Агуэро, 73), Сане, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Обианг, 19. Габриэл Жезус, 20. Ланцини, 24. Де Брейне, 44. Стерлинг, 60. Кэрролл, 71.
Судья: Френд.
1 февраля. Лондон. Стадион "London Stadium".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/