"Манчестер Сити" за год выплатил агентам 26,2 миллиона фунтов стерлингов

Английский клубы, выступающие в премьер-лиге, в период с февраля 2016 года по январь 2017 года потратили более 174 миллионов фунтов стерлингов (более 200 миллионов евро) на выплаты агентам, сообщает AP. Лидером по этому показателю является "Манчестер Сити", который на агентские отчисления потратил 26,2 миллиона фунтов стерлингов. Второе место занимает "Челси" (25 миллионов фунтов стерлингов), а замыкает тройку "Манчестер Юнайтед" (19 миллионов фунтов стерлингов). Меньше всех потратил на агентов за год "Халл Сити" - 1,9 миллиона фунтов стерлингов.

Feb 2 2016 to Jan 31 2017 fees paid by Premier League clubs to agentspic.twitter.com/NYAu29X6Oz – Rob Harris (@RobHarris) 7 апреля 2017 г.