"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка лиги, обыграв обидчика "МЮ"

"Манчестер Сити" выиграл у "Бристоль Сити" в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги. Автором победного гола на 96-й минуте стал полузащитник Кевин де Брейне. В первой встрече "горожане" выиграли со счетом 2:1.
Напомним, в 1/4 финала "Бристоль Сити" переиграл "Манчестер Юнайтед".
Второй финал Кубка лиги определится в матче "Арсенал" - "Челси", который пройдет в среду. В первом матче команды разошлись миром (0:0).
Кубок английской лиги
1/2 финала
Ответный матч
"Бристоль Сити" - "Манчестер Сити" - 2:3 (0:1)
Голы: Сане, 43 (0:1). Агуэро, 49 (0:2). Пак, 64 (1:2). Флинт, 90+4 (2:2). Де Брейне, 90+6 (2:3).
"Бристоль Сити": Стил, Райт, Флинт, Магнуссон (Бейкер, 46), Браунхил, Уолш (Дьедиу, 46), Пак, Смит, Патерсон (Кент, 73), Брайан, Рид.
"Манчестер Сити": Браво, Уокер (Данилу, 85), Стоунс, Отаменди, Зинченко, Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Бернарду Силва, Агуэро (Гюндоган, 82), Сане.
Предупреждения: Фернандинью, 21. Сильва, 90+5.
Судья: Скотт.
23 января. Бристоль. Стадион "Эштон Гейт".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2017-2018/playoff/
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
07:36
Дядька
Так себе турнирчик.
01:30
Nikko45
Вот Манчестер сити к завоеванию первого трофея в этом году. Только нужно будет в финале победить. Финалы штука непредсказуемая, в них даже самые простые клубы бьются насмерть порою.
01:27