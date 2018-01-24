"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка лиги, обыграв обидчика "МЮ"

"Манчестер Сити" выиграл у "Бристоль Сити" в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги. Автором победного гола на 96-й минуте стал полузащитник Кевин де Брейне. В первой встрече "горожане" выиграли со счетом 2:1.

Напомним, в 1/4 финала "Бристоль Сити" переиграл "Манчестер Юнайтед".

Второй финал Кубка лиги определится в матче "Арсенал" - "Челси", который пройдет в среду. В первом матче команды разошлись миром (0:0).

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответный матч

"Бристоль Сити" - "Манчестер Сити" - 2:3 (0:1)

Голы: Сане, 43 (0:1). Агуэро, 49 (0:2). Пак, 64 (1:2). Флинт, 90+4 (2:2). Де Брейне, 90+6 (2:3).

"Бристоль Сити": Стил, Райт, Флинт, Магнуссон (Бейкер, 46), Браунхил, Уолш (Дьедиу, 46), Пак, Смит, Патерсон (Кент, 73), Брайан, Рид.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер (Данилу, 85), Стоунс, Отаменди, Зинченко, Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Бернарду Силва, Агуэро (Гюндоган, 82), Сане.

Предупреждения: Фернандинью, 21. Сильва, 90+5.

Судья: Скотт.

23 января. Бристоль. Стадион "Эштон Гейт".