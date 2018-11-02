"Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Кубка лиги

"Манчестер Сити" переиграл "Фулхэм" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Дублем в составе "горожан" отметился 19-летний хавбек Браим Диас.
В четвертьфинале "Манчестер Сити" сыграет с победителем матча "Лестер" - "Саутгемптон".
Кубок английской лиги
1/8 финала
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 2:0 (1:0)
Голы: Диас, 18 (1:0). Диас, 65 (2:0).
"Манчестер Сити": Мурич, Компани, Данилу, Стоунс, Делф, Де Брейне (Гомес, 86), Зинченко, Диас (Махрез, 78), Фоден, Сане, Габриэл Жезус.
"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим (Ле Маршан, 69), Фосу-Менса, Кэрни, Сери, Замбо, Сессеньон, Шюррле (Айите, 81), Митрович, Вьетто (Кристи, 90).
Предупреждение: Компани, 80.
Судья: Аткинсон.
1 ноября. Манчестер. Стадион "Этихад".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/