00:44 | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Кубка лиги

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"Манчестер Сити" переиграл "Фулхэм" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Дублем в составе "горожан" отметился 19-летний хавбек Браим Диас.

В четвертьфинале "Манчестер Сити" сыграет с победителем матча "Лестер" - "Саутгемптон".

Кубок английской лиги 

1/8 финала 

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 2:0 (1:0)

Голы: Диас, 18 (1:0). Диас, 65 (2:0). 

"Манчестер Сити": Мурич, Компани, Данилу, Стоунс, Делф, Де Брейне (Гомес, 86), Зинченко, Диас (Махрез, 78), Фоден, Сане, Габриэл Жезус.

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим (Ле Маршан, 69), Фосу-Менса, Кэрни, Сери, Замбо, Сессеньон, Шюррле (Айите, 81), Митрович, Вьетто (Кристи, 90).

Предупреждение: Компани, 80. 

Судья: Аткинсон.

1 ноября. Манчестер. Стадион "Этихад".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/

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