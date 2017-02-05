"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Суонси" благодаря дублю Жезуса

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал победу над "Суонси" - 2:1. На 11-й минуте встречи нападающий "горожан" Габриэл Жезус открыл счет. Новичок вошел в штрафную, переправив мяч в ворота соперника ударом в одно касание.

На 81-й минуте встречи полузащитник "лебедей" Гильфи Сигурдссон сравнял счет. Но в добавленное время Жезус забил второй мяч. Отметим, что данная победа для подопечных Хосепа Гвардьолы стала третьей подряд.

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24-й тур

"Манчестер Сити" - "Суонси" - 2:1 (1:0)

Голы: Габриэл Жезус, 11 (1:0). Сигурдссон, 81 (1:1). Габриэл Жезус, 90+2 (2:1).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Фернандинью, Коларов, Стоунс, Клиши, Де Брейне (Сабалета, 78), Туре, Сильва (Фернанду Режес, 90+5), Стерлинг (Агуэро, 83), Габриэл Жезус, Сане.

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Кэрролл (Дайер, 75), Фер, Корк, Раутледж (Нарсингх, 65), Льоренте (Борха Бастон, 83), Сигурдссон.

Предупреждения: Де Брейне, 42. Стерлинг, 44. Льоренте, 60. Корк, 75.

Судья: Дин.

5 февраля. Манчестер. Стадион Etihad Stadium (City of Manchester Stadium).

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Суонси"