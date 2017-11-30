"Манчестер Сити" вырвал победу у "Саутгемптона", Руни сделал хет-трик за "Эвертон"

"Манчестер Сити" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" - 2:1. Победу команде принес гол нападающего Рахима Стерлинга на 6-й компенсированной ко второму тайму минуте.

В еще одном поединке "Эвертон" разгромил "Вест Хэм" - 4:0. Хет-трик в этой встрече сделал Уэйн Руни. Последний гол он забил с центра поля. Форвард забил 3 мяча в одном матче впервые с 2011 года.

"Горожане", лидирующие в турнирной таблице, после этой победы сохранили свой отрыв от преследователей - 8 очков, а "ириски" отдалились от зоны вылета на 5 пунктов.

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Премьер-лига

14-й тур

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" - 2:1 (0:0)

Голы: Де Брейне, 47 (1:0). Ромеу, 75 (1:1). Стерлинг, 90+6 (2:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Отаменди, Уокер, Фернандинью, Гюндоган (Бернарду Силва, 80), Делф, Де Брейне, Агуэро, Стерлинг, Габриэл Жезус (Сильва, 74).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш (Маккуин, 87), ван Дейк, Йосида, Худт, Ромеу, Хейбьерг (Буфаль, 65), Лемина, Лонг (Остин, 83), Редмонд.

Предупреждения: Компани, 36. Лонг, 66.

Судья: Тирни.

29 ноября. Манчестер. Стадион Etihad Stadium (City of Manchester Stadium).

"Эвертон" - "Вест Хэм Юнайтед" - 4:0 (2:0)

Голы: Руни, 18 (1:0). Руни, 28 (2:0). Руни, 66 (3:0). Уильямс, 78 (4:0).

Нереализованные пенальти: Руни, 18 (вратарь), Ланцини, 59 (вратарь)

"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Мартина, Кенни, Холгейт, Сигурдссон, Гуйе, Дэйвис, Руни (Банингиме, 86), Леннон (Лукман, 89), Калверт-Льюин (Влашич, 90+1).

"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Огбонна, Рид (Райс, 77), Масуаку, Крессуэлл, Куяте, Обианг (Сако, 46), Ланцини, Арнаутович (Антонио, 62), Айю.

Предупреждения: Сабалета, 26. Сигурдссон, 35. Дэйвис, 53.

Судья: Оливер.

29 ноября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".