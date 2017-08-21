"Манчестер Сити" вырвал ничью в игре с "Эвертоном", несмотря на гол Руни

Матч 2-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Эвертон" завершился вничью – 1:1. Счет в игре на 35-й минуте открыл нападающий гостей Уэйн Руни, для которого этот гол стал 200-м в премьер-лиге. Однако усилиями форварда Рахима Стерлинга "горожане" на 82-й минуте сумели избежать поражения.

Отметим, что на 42-й минуте за вторую желтую карточку у хозяев поля был удален защитник Кайл Уокер. На 88-й минуте досрочно за второе предупреждение встречу также завершил полузащитник "ирисок" Морган Шнейдерлен.



За игрой с трибун наблюдал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

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Премьер-лига

2-й тур

"Манчестер Сити" – "Эвертон" – 1:1 (0:1)

Голы: Руни, 35 (0:1). Стерлинг, 82 (1:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунс (Данилу, 65), Отаменди, Уокер, Фернандинью, Де Брейне, Сильва, Сане (Бернарду Силва, 69), Агуэро, Габриэл Жезус (Стерлинг, 46).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Ягелка, Уильямс (Классен, 61), Холгейт, Гуйе, Шнейдерлен, Дэйвис (Сигурдссон, 61), Калверт-Льюин, Бэйнс, Руни (Бешич, 90).

Предупреждения: Шнейдерлен, 7. Дэйвис, 24. Уокер, 42. Компани, 78. Руни, 84.

Удаления: Уокер, 44. Шнейдерлен, 88.

Судья: Мэдли.

21 августа. Манчестер. Стадион Etihad Stadium (City of Manchester Stadium).

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Эвертон"