10:14 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Сити" включился в борьбу за Фабинью

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"Манчестер Сити" заинтересовался защитником "Монако" Фабинью, утверждает Daily Star. По информации источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола рассчитывает укрепить фланги обороны в зимнее трансферное окно. 22-летний бразилец, которым ранее интересовался "Манчестер Юнайтед", является одним из возможных новичков "Сити". Тем не менее, монегаски в начале сентября заключили с Фабинью новый контракт, который рассчитан до 2021 года, поэтому английскому клубу придется выложить солидную сумму, чтобы заполучить игрока.

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