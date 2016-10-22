"Манчестер Сити" включился в борьбу за Фабинью

"Манчестер Сити" заинтересовался защитником "Монако" Фабинью, утверждает Daily Star. По информации источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола рассчитывает укрепить фланги обороны в зимнее трансферное окно. 22-летний бразилец, которым ранее интересовался "Манчестер Юнайтед", является одним из возможных новичков "Сити". Тем не менее, монегаски в начале сентября заключили с Фабинью новый контракт, который рассчитан до 2021 года, поэтому английскому клубу придется выложить солидную сумму, чтобы заполучить игрока.