11:08 | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" в первом туре чемпионата Англии сыграет с "Арсеналом"


Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала календарь чемпионата страны на сезон-2018/19. Действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Арсеналом".

Календарь первого тура чемпионата Англии:

"Арсенал" - "Манчестер Сити"
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер"
"Борнмут" - "Кардифф"
"Ньюкасл" - "Тоттенхэм"
"Фулхэм" - "Кристал Пэлас"
"Саутгемптон" - "Бернли"
"Хаддерсфилд" - "Челси"
"Уотфорд" - "Брайтон"
"Ливерпуль" - "Вест Хэм"
"Вулверхэмптон" - "Эвертон"

Все матчи состоятся 11 августа.

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