"Манчестер Сити" в первом туре чемпионата Англии сыграет с "Арсеналом"

Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала календарь чемпионата страны на сезон-2018/19. Действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Арсеналом".
Календарь первого тура чемпионата Англии:
"Арсенал" - "Манчестер Сити"
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер"
"Борнмут" - "Кардифф"
"Ньюкасл" - "Тоттенхэм"
"Фулхэм" - "Кристал Пэлас"
"Саутгемптон" - "Бернли"
"Хаддерсфилд" - "Челси"
"Уотфорд" - "Брайтон"
"Ливерпуль" - "Вест Хэм"
"Вулверхэмптон" - "Эвертон"
Все матчи состоятся 11 августа.
📢 Announcing the 2018/19 Matchweek 1 #PLfixtures– Premier League (@premierleague) 14 июня 2018 г.
Full list 👉 https://t.co/iQKSN9XtKw pic.twitter.com/N5BOj8oVN0