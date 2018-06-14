"Манчестер Сити" в первом туре чемпионата Англии сыграет с "Арсеналом"

Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала календарь чемпионата страны на сезон-2018/19. Действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Арсеналом".

Календарь первого тура чемпионата Англии:

"Арсенал" - "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер"

"Борнмут" - "Кардифф"

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм"

"Фулхэм" - "Кристал Пэлас"

"Саутгемптон" - "Бернли"

"Хаддерсфилд" - "Челси"

"Уотфорд" - "Брайтон"

"Ливерпуль" - "Вест Хэм"

"Вулверхэмптон" - "Эвертон"

Все матчи состоятся 11 августа.