"Манчестер Сити" в ближайшие 12 месяцев может продать Стерлинга

Руководство "Манчестер Сити" рассматривает возможность продажи нападающего Рахима Стерлинга в ближайшие 12 месяцев, утверждает Daily Mirror. По информации источника, форвард будет выставлен на трансфер, если не сможет договориться с клубом об условиях нового контракта.

Нынешний контракт Стерлинга рассчитан до лета 2020 года. Издание полагает, что в новое соглашение не планируется вносить пункт о сумме отступных.

Нападающий выступает за "Сити" с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 46 матчах на клубном уровне, забив 23 мяча и сделав 12 передач.