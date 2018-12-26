"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру"

"Манчестер Сити" проиграл в гостях "Лестеру​" со счетом 2:1, и скатился на третье место в турнирной таблице АПЛ.

В матче, проходившем в Лестере, счет открыли гости. Бернарду Силва забил на 14-й минуте. Через пять минут Марк Олбрайтон выровнял положение, а в конце второго тайма Рикарду Перрейра принес победу хозяевам.

Таким образом, благодаря тому, что "Ливерпуль" в параллельном матче переиграл "Ньюкасл" (4:0), отрыв "Сити" от "красных", идущих на первом месте, увеличился до семи очков.

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19-й тур

"Лестер" - "Манчестер Сити" - 2:1 (1:1)

Голы: Бернарду Силва, 14 (0:1). Олбрайтон, 19 (1:1). Рикарду Перейра, 81 (2:1).

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Чудхури (Грэй, 63), Мэддисон (Симпсон, 78), Варди (Окадзаки, 88).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Гюндоган, Делф, Де Брейне (Сильва, 70), Агуэро, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Махрез, 83).

Предупреждения: Магуайр, 58. Стоунс, 77. Варди, 87. Агуэро, 90.

Удаление: Делф, 89.

Судья: Дин.

26 декабря. Лестер. Стадион King Power Stadium.