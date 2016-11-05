"Манчестер Сити" упустил победу над "Мидлсбро"

"Манчестер Сити" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Мидлсбро" – 1:1. Отметим, что гости смоли отыграться в компенсированное время второго тайма благодаря голу полузащитника Мартена де Рона.

В других встречах "Бернли" обыграл "Кристал Пэлас" (3:2), "Сандерленд" обыграл "Борнмут", "Вест Хэм" и "Стоук Сити" победителя не выявили (1:1).

Чемпионат Англии

11-й тур

"Манчестер Сити" - "Мидлсбро" - 1:1 (1:0)

Голы: Агуэро, 43 (1:0). Де Рон, 90+1 (1:1).

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Клиши, Коларов, Стоунс, Хесус Навас (Алейкс Гарсия, 86), Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Нолито, 75), Де Брейне, Агуэро (Ихеаначо, 90).

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Френд, Чемберс, Гибсон, Даунинг (Фишер, 78), Форшоу, де Рон, Клейтон, Траоре (Стуани, 90+3), Негредо.

Предупреждения: Форшоу, 21. Клейтон, 53. Агуэро, 89. де Рон, 89.

Судья: Френд.

5 ноября. Манчестер. Etihad Stadium.

"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 3:2 (2:0)

Голы: Воукс, 2 (1:0). Гвюдмундссон, 14 (2:0). Уикхэм, 60 (2:1). Бентеке, 81 - с пенальти (2:2). Барнс, 90+4 (3:2).

"Бернли": Хитон, Ми, Флэнаган, Лоутон, Кин, Дефур (Тарковски, 75), Арфилд (Бойд, 66), Мэрни, Хендрик (Барнс, 86), Воукс, Гвюдмундссон.

"Кристал Пэлас": Манданда, Келли (Фрайерс, 59), Данн, Уорд, Дилейни, Кабай, Макартур (Ледли, 88), Таунсенд, Заа, Панчеон (Уикхэм, 59), Бентеке.

Предупреждения: Мэрни, 10. Макартур, 59. Дилейни, 78.

Судья: Тэйлор.

5 ноября. Бернли. Стадион "Turf Moor".

"Борнмут" - "Сандерленд" - 1:2 (1:1)

Голы: Гослинг, 11 (1:0). Аничебе, 33 (1:1). Дефо, 74 - с пенальти (1:2).

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Гослинг, Уилшир, Станислас (Фрэйзер, 82), Айб (Афобе, 46), Артер (Муссе, 76), Кинг.

"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Коне, Джонс, Джилободжи, Макнэйр (Денайер, 72), Пинар, Ндонг, Дефо (Гуч, 90+4), Аничебе, Уотмор (Лав, 90+1).

Предупреждения: Артер, 3. Кинг, 30. Пинар, 44. Аничебе, 70. Смит, 73. Гуч, 90+5.

Удаление: Пинар (Сандерленд), 59.

Судья: Дин.

5 ноября. Борнмут. Vitality Stadium.

"Вест Хэм Юнайтед" - "Стоук Сити" - 1:1 (0:0)

Голы: Уилан, 65 - в свои ворота (1:0). Кркич, 75 (1:1).

"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Огбонна, Крессуэлл, Пайет, Нобл, Айю (Фернандес, 63), Куяте, Антонио, Обианг (Фегули, 89), Ланцини (Флетчер, 63).

"Стоук Сити": Грант, Бардсли, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Адам, Уилан (Кркич, 71), Аллен, Собхи (Диуф, 85), Уолтерс, Бони (Крауч, 72).

Предупреждения: Антонио, 12. Фернандес, 72. Адриан, 76. Нобл, 88. Аллен, 90+3.

Судья: Марринер.

5 ноября. Лондон. London Stadium.