"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Саутгемптоном"

"Манчестер Сити" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном" – 1:1. На гол полузащитника гостей Натана Редмонда хозяева ответили мячом нападающего Келечи Ихеаначо.

Подопечные Хосепа Гвардьолы набрали 20 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице, однако столько же очков в своем активе имеют "Арсенал" и "Ливерпуль".

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9-й тур

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" - 1:1 (0:1)

Голы: Редмонд, 27 (0:1). Ихеаначо, 55 (1:1).

"Манчестер Сити": Браво, Коларов, Стоунс, Компани (Хесус Навас, 78), Сане (Нолито, 90), Гюндоган, Фернандинью, Сильва, Де Брейне (Ихеаначо, 46), Агуэро, Стерлинг.

"Саутгемптон": Форстер, Мартина, ван Дейк, Жозе Фонти, Маккуин, Дэйвис, Ромеу, Класи (Хейбьерг, 67), Тадич (Буфаль, 70), Остин (Уорд-Проуз, 83), Редмонд.

Предупреждения: Класи, 44. Коларов, 50. Ромеу, 52. Компани, 57. Агуэро, 59. Форстер, 90+2.

Судья: Клаттенбург.

23 октября. Манчестер. Etihad Stadium.