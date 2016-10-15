"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном", Стекеленбург отбил два пенальти

"Манчестер Сити" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Эвертоном". Счет в начале второго тайма открыл нападающий гостей Ромелу Лукаку, хозяева ответили голом Нолито.

Отметим, что по ходу встречи "Манчестер Сити" дважды зарабатывал право на пенальти, однако оба раза свою команду выручал Мартен Стекеленбург. Сначала он отбил мяч после удара с одиннадцатиметровой отметки Кевина де Брейне, после чего спас ворота после удара Серхио Агуэро.

Несмотря на потерю очков, подопечные Хосепа Гвардьолы продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков, однако теперь обходят идущий вторым "Арсенал" лишь по разности забитых и пропущенных мячей.

В параллельной встрече "Стоук Сити" обыграл "Сандерленд" – 2:0.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

"Манчестер Сити" - "Эвертон" - 1:1 (0:0)

Голы: Лукаку, 64 (0:1). Нолито, 72 (1:1).

Нереализованные пенальти: Де Брейне (Манчестер Сити), 43 (вратарь), Агуэро (Манчестер Сити), 70 (вратарь)

"Манчестер Сити": Браво, Клиши, Отаменди, Стоунс, Сане (Нолито, 71), Фернандинью, Сильва, Гюндоган (Компани, 90), Де Брейне, Стерлинг, Ихеаначо (Агуэро, 56).

"Эвертон": Стекеленбург, Овьедо, Ягелка, Уильямс, Коулман, Бэрри, Гуйе, Клеверли (Мори, 90+1), Деулофеу (Маккарти, 57), Лукаку, Боласье (Миральяс, 84).

Предупреждения: Коулман, 81. Уильямс, 85.

Судья: Оливер.

15 октября. Манчестер. Etihad Stadium.

"Стоук Сити" - "Сандерленд" - 2:0 (2:0)

Голы: Аллен, 8 (1:0). Аллен, 45+1 (2:0).

Судья: Джоунс.

15 октября. Стоук-он-Трент. Bet365 Stadium.