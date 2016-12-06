"Манчестер Сити" сыграет с "Вест-Хэмом" в Кубке Англии

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом", чемпион страны "Лестер" сыграет с "Эвертоном", а действующий обладатель трофея "Манчестер Юнайтед" в соперники достался "Рединг". Матчи этого этапа пройдут с 6 по 9 января 2017 года.

Остальные пары третьего раунда с участием клубов премьер-лиги выглядят следующим образом: "Халл" – "Суонси", "Сандерленд" – "Бернли", "Челси" – "Ноттс Каунти"/"Питерборо Юнайтед", "Мидлсбро" – "Шеффилд Уэнсдей", "Вест Бромвич" – "Дерби Каунти", "Ливерпуль" – "Плимут Аргайл"/"Ньюпорт Каунти", "Уотфорд" – "Бертон Альбион", "Престон Норт Энд" – "Арсенал", "Сток Сити" – "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" – "Астон Вилла", "Норвич" – "Саутгемптон", "Болтон" – "Кристал Пэлас", "Миллуолл" – "Борнмут".