"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Оксфорд Юнайтед" в 1/16 финала Кубка лиги

"Манчестер Сити" разгромил "Оксфорд Юнайтед" со счетом 3:0 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Голы забили Габриэл Жезус (36-я минута), Рияд Махрез (78) и Фил Фоден (90+2). Всю встречу в составе победителей провел украинский полузащитник Александр Зинченко.
В других матчах дня "Бертон" победил "Бернли" (2:1), "Блэкпул" - "КПР" (2:0), "Борнмут" - "Блэкберн" (3:2), "Лестер" - "Вулверхэмптон" (0:0, пенальти - 3:1), "Фулхэм" - "Миллуолл" (3:1), "Мидлсбро" - "Престон" (2:2, пенальти - 4:3), "Норвич" - "Уикомб" (4:3), "Кристал Пэлас" - "Вест Бромвич" (3:0).
Кубок английской лиги
1/16 финала
"Оксфорд Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)
Голы: Габриэл Жезус, 36 (0:1). Махрез, 78 (0:2). Фоден, 90+2 (0:3).
Судья: Ист.
"Бертон" - "Бернли" - 2:1 (0:1)
Голы: Лонг, 40 (0:1). Бойс, 62 (1:1). Аллен, 83 (2:1).
Судья: Джоунс.
"Блэкпул" - "Куинз Парк Рейнджерс" - 2:0 (1:0)
Голы: Ньяндуйе, 28 (1:0). Спиринг, 90 (2:0).
Предупреждение: Казинс, 39.
Удаление: Казинс (Куинз Парк Рейнджерс), 70.
Судья: Робинсон.
"Борнмут" - "Блэкберн Роверс" - 3:2 (1:0)
Голы: Станислас, 14 (1:0). Айб, 58 - с пенальти (2:0). Конвей, 63 (2:1). Армстронг, 72 - с пенальти (2:2). Уилсон, 90+4 (3:2).
Удаление: Уильямс (Блэкберн Роверс), 90+4.
Судья: Хупер.
"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Лестер" - 0:0 . Пенальти - 1:3
Судья: Тирни.
"Миллуолл" - "Фулхэм" - 1:3 (0:1)
Голы: Брайан, 7 (0:1). Де ла Торре, 52 (0:2). Эллиотт, 61 (1:2). Кристи, 68 (1:3).
Судья: Бонд.
"Престон Норт Энд" - "Мидлсбро" - 2:2 (1:1). Пенальти - 3:4
Голы: Робинсон, 27 (1:0). Флетчер, 34 (1:1). Баркхузен, 66 (2:1). Таверньер, 69 (2:2).
Судья: Лэнгфорд.
"Уикомб Уондерерс" - "Норвич" - 3:4 (1:3)
Голы: Родс, 12 (0:1). Родс, 14 (0:2). Коуэн-Холл, 17 (1:2). Трибулль, 41 (1:3). Родс, 51 (1:4). Саундерс, 61 - с пенальти (2:4). Маккарти, 75 (3:4).
Судья: Симпсон.
"Вест Бромвич Альбион" - "Кристал Пэлас" - 0:3 (0:1)
Голы: Таунсенд, 6 (0:1). ван Анхолт, 76 (0:2). Таунсенд, 81 (0:3).
Судья: Бэнкес.