"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в Кубке Англии

"Манчестер Сити" в матче 1/32 финала Кубка Англии разгромил "Вест Хэм" со счетом 5:0. Голы забили Яя Туре (с пенальти), Давид Сильва, Серхио Агуэро и Джон Стоунс. Еще один мяч в свои ворота отправил Ховард Нордтвейт.



"Манчестер Сити" вышел в 1/16 финала турнира. Его соперник станет известен после жеребьевки.

Кубок Англии

1/32 финала

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" – 0:5 (0:3)

Голы: Туре, 33 – с пенальти (0:1). Нордтвейт, 41 – в свои ворота (0:2). Сильва, 43 (0:3). Агуэро, 50 (0:4). Стоунс, 84 (0:5).

6 января. Лондон. Стадион London Stadium.