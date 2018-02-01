"Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич"

"Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Вест Бромвич" в матче 25-го тура чемпионата Англии (3:0). Голами отметились Кевин Де Брейне, Фернандинью и Серхио Агуэро.

В другой встрече "Уотфорд" и "Стоук Сити" сыгграли вничью.

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Премьер-лига

25-й тур

"Манчестер Сити" - "Вест Бромвич Альбион" - 3:0 (1:0)

Голы: Фернандинью, 19 (1:0). Де Брейне, 68 (2:0). Агуэро, 89 (3:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Стерлинг, Фернандинью, Сильва (Гюндоган, 39), Де Брейне (Диас, 78), Бернарду Силва, Агуэро.

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Ньом, Маколи, Хегази, Доусон, Родригес, Крыховяк (Бэрри, 33), Якоб, Филд (Филлипс, 55), Макклин, Рондон (Старридж, 78).

Предупреждения: Сильва, 32. Макклин, 69. Рондон, 75. Филлипс, 85.

Судья: Мэдли.

Манчестер. Стадион "Этихад".

"Стоук Сити" - "Уотфорд" - 0:0

"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Бауэр, Флетчер, Адам (Крауч, 60), Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф (Бераино, 85), Шачири.

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Клеверли (Перейра, 72), Дукуре, Дини, Деулофеу (Каррильо, 88), Ришарлисон (Грэй, 68).

Предупреждения: Кабаселе, 18. Адам, 22. Бауэр, 35. Холевас, 47. Диуф, 52. Питерс, 59. Дукуре, 90.

Судья: Мосс.

Стоук-он-Трент. Стадион "Bet365".