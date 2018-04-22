"Манчестер Сити" разгромил "Суонси" в первом матче в чемпионском статусе

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома обыграл "Суонси" – 5:0. На 64-й минуте Габриэл Жезус не смог реализовать пенальти. Напомним, что "горожане" досрочно выиграли премьер-лигу-2017/18.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

35-й тур

"Манчестер Сити" – "Суонси" – 5:0 (2:0)

Голы: Сильва, 12 (1:0). Стерлинг, 16 (2:0). Де Брейне, 54 (3:0). Бернарду Силва, 64 (4:0). Габриэл Жезус, 88 (5:0).

Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 64 (вратарь).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Данилу, Ляпорт, Сильва, Гюндоган, Делф (Менди, 75), Де Брейне (Туре, 65), Стерлинг (Фоден, 71), Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон (Абрахам, 75), Нотон, Фернандес (Бартли, 67), ван дер Хорн, Моусон, Кинг, Ки Сон Ен (Клукас, 65), Кэрролл, А.Айю, Дж.Айю.

Предупреждение: Ольссон, 40.

Судья: Поусон (Англия).

22 апреля. Манчестер. Стадион "Этихад".