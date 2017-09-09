"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" после удаления Мане

Сегодня. Манчестер. "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 4:0. Хозяева празднуют один из голов в ворота "красных". Фото REUTERS

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле крупно обыграл "Ливерпуль" – 5:0. По дублю оформили Габриэл Жезус и Лерой Сане, еще один гол на счету Серхио Агуэро. Отметим, что гости остались в меньшинстве уже на 37-й минуте из-за удаления Садио Мане.

Сенегалец выскочил один на один после заброса из глубины, пошел прямой ногой и вместо мяча попал в голкипера "Сити" Эдерсона. Голкипера в итоге унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Клаудио Браво.

Этот успех позволил "горожанам" временно возглавить турнирную таблицу. Команда Юргена Клоппа, потерпев первое поражение в премьер-лиге в этом сезоне, опустилась на пятое место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 5:0 (2:0)

Голы: Агуэро, 24 (1:0). Габриэл Жесус, 45+6 (2:0). Габриэл Жесус, 53 (3:0). Сане, 77 (4:0). Сане, 90+1 (5:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 45+1), Данилу, Стоунс, Отаменди (Мангала, 71), Уокер, Фернандинью, Де Брейне, Сильва, Менди, Агуэро, Габриэл Жезус (Сане, 57).

"Ливерпуль": Миньоле, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Альберто Морено, Вайналдум (Милнер, 58), Хендерсон, Эмре Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Роберту Фирмину (Соланке, 67), Мане.

Предупреждения: Отаменди, 6. Александр-Арнольд, 19. Фернандинью, 28. Эмре Джан, 80.

Удаление: Мане, 37.

Судья: Мосс.

9 сентября. Манчестер. Стадион "Этихад".

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"