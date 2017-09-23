"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас", Ньясс оформил дубль в матче против "Борнмута"

"Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0. В конце первого тайма забил Лерой Сане. Затем дубль сделал Рахим Стерлинг, по голу забили Серхио Агуэро и Фабиан Дельф.

В параллельном матче "Эвертон" обыграл "Борнмут" со счетом 2:1. Дубль на счету бывшего форварда "Локомотива" Умара Ньясса. "Борнмут" и "Хаддерсфилд" голов друг другу не забили.

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Премьер-лига

6-й тур

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 5:0 (1:0)

Голы: Сане, 44 (1:0). Стерлинг, 51 (2:0). Стерлинг, 59 (3:0). Агуэро, 79 (4:0). Делф, 89 (5:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс (Делф, 70), Менди (Данилу, 29), Сильва, Фернандинью, Де Брейне, Агуэро, Стерлинг (Бернарду Силва, 61), Сане.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, М.Сако, Данн, ван Анхолт, Шлупп, Кабай (Панчеон, 57), Миливоевич, Лофтус-Чик, Фосу-Менса, Бентеке (Б.Сако, 72), Таунсенд.

Предупреждения: Менди, 25. Данилу, 56. Сане, 76. Шлупп, 76.

Судья: Суорбрик.

23 сентября. Манчестер. Стадион "Этихад".

"Эвертон" - "Борнмут" - 2:1 (0:0)

Голы: Кинг, 49 (0:1). Ньясс, 77 (1:1). Ньясс, 82 (2:1).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Мартина (Кенни, 76), Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Гуйе, Классен (Дэйвис, 55), Руни (Ньясс, 55), Калверт-Льюин.

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке (Муссе, 83), Дэниэлс, Фрэнсис, Гослинг, Сермен, Дефо (Афобе, 75), Станислас, Кинг (С.Кук, 79), Айб.

Предупреждения: Шнейдерлен, 16. Дэйвис, 56. Ньясс, 80.

Судья: Аткинсон.

23 сентября. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк".

"Бернли" - "Хаддерсфилд" - 0:0

"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур, Арфилд (Гвюдмундссон, 77), Корк, Брэйди, Хендрик (Барнс, 74), Вуд.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Шиндлер, Смит, Хогг (Биллинг, 80), Муй, Сабири (ван Ла Парра, 63), Качунга (Хадергьонай, 89), Инс, Депуатр.

Предупреждения: Сабири, 6. Корк, 7. Арфилд, 24. ван Ла Парра, 71. Тарковски, 90.

Судья: Кавана.

23 сентября. Бернли. Стадион "Терф Мур".