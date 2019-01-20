"Манчестер Сити" разгромил "Хаддерсфилд"

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Хаддерсфилд" в матче 23-го тура чемпионата Англии (3:0). Голами отметились защитник Данилу, а также нападающие Рахим Стерлинг и Лерой Сане.

"Манчестер Сити" набрал 56 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Горожане" на 4 балла отстают от идущего первым "Ливерпуля". "Хаддерсфилд" занимает последнее место, имея в активе 11 очков.

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23-й тур

"Хаддерсфилд" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)

Голы: Данилу, 18 (0:1). Стерлинг, 54 (0:2). Сане, 56 (0:3).

"Хаддерсфилд": Лессль, Леве, Конголо, Шиндлер, Смит, Хогг, Панчеон, Бакуна (Притчард, 64), Качунга, Диакаби (Мунье, 59), Мбенза.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Данилу, Ляпорт, Фернандинью (Сильва, 59), Гюндоган (Делф, 80), Де Брейне, Агуэро, Стерлинг, Сане (Бернарду Силва, 72).

Предупреждения: Уокер, 27. Бакуна, 30. Хогг, 43. Фернандинью, 50.

Судья: Марринер.

20 января. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

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