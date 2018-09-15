"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм". "Лестер" проиграл "Борнмуту"

"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в матче 5-го тура чемпионата Англии (3:0). Голами в составе "горожан" отметились нападающие Лерой Сане и Рахим Стерлинг, а также полузащитник Давид Сильва.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

5-й тур

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 3:0 (2:0)

Голы: Сане, 2 (1:0). Сильва, 21 (2:0). Стерлинг, 47 (3:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт, Сильва, Фернандинью, Делф (Гюндоган, 67), Агуэро (Габриэл Жезус, 54), Стерлинг (Махрез, 74), Сане, Бернарду Силва.

"Фулхэм": Беттинелли, Одуа, Кристи, Моусон, Макдональд, Йохансен, Сери (Замбо, 56), Сессеньон, Шюррле, Митрович, Вьетто (Айите, 69).

Судья: Аттуэлл (Англия).

15 сентября. Манчестер. Стадион "Этихад".

В другом матче "Борнмут" обыграл "Лестер" (4:2). "Лисы" остались в меньшинстве на 69-й минуте встречи, когда был удален защитник Уэсли Морган.

"Борнмут" - "Лестер" - 4:2 (3:0)

Голы: Фрэйзер, 19 (1:0). Фрэйзер, 37 (2:0). Кинг, 41 - с пенальти (3:0). Смит, 81 (4:0). Мэддисон, 88 - с пенальти (4:1). Олбрайтон, 89 (4:2).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Рико, Гослинг, Лерма (Л.Кук, 78), Брукс (Фрэнсис, 68), Кинг (Муссе, 85), Фрэйзер, Уилсон.

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Менди, Ндиди, Мэддисон, Варди (Эванс, 84), Геззаль (Олбрайтон, 61), Грэй (Ихеаначо, 61).

Предупреждения: Магуайр, 12. Лерма, 29. Морган, 45+2. Шмайхель, 70. Уилсон, 71. Гослинг, 79.

Удаление: Морган, 69.

Судья: Поусон (Англия).

15 сентября. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

В еще одной встрече "Кристал Пэлас" с минимальным счетом победил "Хаддерсфилд" (1:0. Единственный гол на счету нападающего Вильфрида Заа.

"Хаддерсфилд" - "Кристал Пэлас" - 0:1 (0:1)

Гол: Заа, 38.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен (Депуатр, 78), Леве, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Муй, Биллинг, ван Ла Парра (Мбенза, 78), Качунга (Диакаби, 68), Мунье.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Таунсенд (Шлупп, 90+2), Айю, Заа.

Предупреждения: Макартур, 11. Йергенсен, 27. Заа, 29.

Судья: Скотт (Англия).

15 сентября. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

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