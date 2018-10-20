"Манчестер Сити" разгромил "Бернли", "Тоттенхэм" победил "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" в матче 9-го тура чемпионата Англии (5:0). "Горожане" набрали 23 очка и поднялись на 1-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

9-й тур

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 5:0 (1:0)

Голы: Агуэро, 17 (1:0). Бернарду Силва, 54 (2:0). Фернандинью, 56 (3:0). Махрез, 83 (4:0). Сане, 90 (5:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Ляпорт, Стоунс, Менди, Сильва (Фоден, 75), Фернандинью, Агуэро (Габриэл Жезус, 66), Махрез, Сане, Бернарду Силва (Де Брейне, 58).

"Бернли": Харт, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Дефур (Барнс, 75), Корк, Хендрик, Леннон (Уэствуд, 69), Воукс (Вуд, 69), Гвюдмундссон.

Предупреждения: Компани, 1. Корк, 11. Хендрик, 32. Сане, 81.

Судья: Мосс.

20 октября. Манчестер. Стадион "Этихад".

"Тоттенхэм" с минимальным счетом обыграл "Вест Хэм" (1:0). Единственный гол забил нападающий Эрик Ламела.

"Вест Хэм Юнайтед" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:1 (0:1)

Гол: Ламела, 44.

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Антонио, 72), Арнаутович, Ярмоленко (Диангана, 40), Снодграсс, Фелипе Андерсон (Эрнандес, 57).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Триппьер, Дэйвис, Санчес, Сиссоко (Эриксен, 89), Уинкс, Дайер, Ламела (Дембеле, 76), Лукас, Кейн (Льоренте, 86).

Предупреждения: Нобл, 59. Арнаутович, 73. Снодграсс, 81.

Судья: Аткинсон.

20 октября. Лондон. Стадион "London Stadium".

"Борнмут" и "Саутгемптон" сыграли вничью (0:0).

"Борнмут" - "Саутгемптон" - 0:0

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук, Брукс (Станислас, 59), Кинг (Гослинг, 85), Фрэйзер (Айб, 77), Уилсон.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Хейбьерг, Лемина (Армстронг, 65), Редмонд, Остин (Лонг, 78), Ингс (Габбьядини, 79), Эль-Юнусси.

Предупреждения: Бертранд, 34. Лемина, 41. Уилсон, 86.

Судья: Проберт.

20 октября. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

"Уотфорд" обыграл "Вулверхэмптон" (2:0).

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Уотфорд" - 0:2 (0:2)

Голы: Капуэ, 20 (0:1). Перейра, 21 (0:2).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 72), Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 46), Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Иван Кавалейру, 60), Элдер Кошта, Жота.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Масина, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз, Деулофеу (Грэй, 70), Саксесс (Предль, 75. Уилмот, 88).

Предупреждения: Невеш, 36. Хьюз, 69. Жота, 73. Беннетт, 90+1.

Судья: Мэйсон.

20 октября. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".

"Кардифф" победил "Фулхэм" (4:2).

"Кардифф Сити" - "Фулхэм" - 4:2 (2:2)

Голы: Шюррле, 11 (0:1). Мерфи, 15 (1:1). Рид, 20 (2:1). Сессеньон, 34 (2:2). Патерсон, 65 (3:2). Харрис, 87 (4:2).

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Ричардс, 77), Камараса, Патерсон, Артер (Дамур, 86), Рид, Мерфи (Харрис, 82).

"Фулхэм": Беттинелли, Одуа, Рим, Чемберс (Моусон, 46), Ле Маршан, Макдональд, Йохансен (Вьетто, 82), Сери (Айите, 58), Сессеньон, Шюррле, Митрович.

Предупреждения: Чемберс, 19. Гюннарссон, 33. Макдональд, 36. Йохансен, 45+3. Моррисон, 68. Бамба, 79.

Судья: Френд.

20 октября. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

"Брайтон" с минимальным счетом обыграл "Ньюкасл" (1:0).

"Ньюкасл Юнайтед" - "Брайтон & Хоув" - 0:1 (0:1)

Гол: Каяль, 29.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви, Кенеди, Перес, Муто (Хоселу, 74).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно (Бернарду, 68), Даффи, Данк, Каяль, Стивенс, Марч, Маррей (Локадиа, 16), Джаханбахш, Искиэрдо (Биссума, 80).

Предупреждения: Каяль, 43. Джаханбахш, 74.

Судья: Марринер.

20 октября. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

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