"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в финале Кубка лиги

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Арсеналом" (3:0) в финале Кубка лиги. Голами в составе "горожан" отметились Серхио Агуэро, Венсан Компани и Давид Сильва.
Этот трофей стал для манцестерцев первым под руководством Хосепа Гвардьолы. По данным СМИ, в ближайшее время после завоевания кубка руководство клуба объявит о продлении контракта с испанским специалистом до лета 2021 года.
Для "Манчестер Сити" этот Кубок лиги стал пятым в истории. Ранее команда завоевывала этот трофей в 1970, 1976, 2014 и 2016 годах.
Отметим, что "Арсенал" впервые за 18 лет пропустил на "Уэмбли" три мяча. В октябре 1999 года "канониры" со счетом 2:4 проиграли "Барселоне" в Лиге чемпионов. В той игре в составе каталонцев 90 минут на поле провел Гвардьола.
Кубок лиги
Финал
"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)
Голы: Агуэро, 18 (0:1). Компани, 58 (0:2), Д. Сильва (0:3)
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Чемберс (Уэлбек, 65), Монреаль (Колашинац, 26), Джака, Уилшир, Рэмси (Ивоби, 73), Езил, Обамеянг.
"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данилу, Фернандинью (Бернарду Силва, 52), Гюндоган, Де Брейне, Сильва, Агуэро (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 77).
Предупреждения: Бельерин, 24. Рэмси, 32. Фернандинью, 36. Чемберс, 47. Компани, 80. Уиллок, 88.
Судья: Поунсон.
25 февраля. Лондон. Стадион "Уэмбли".
The @Carabao_Cup is ours! 🏆 #mancity pic.twitter.com/tIubNOcYmr– Manchester City (@ManCity) 25 февраля 2018 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2017-2018/playoff/
tryam
давайте продлим контракт с Арсеном еще на 10 лет...может когда вылетим из лиги выгонят
22:29 25 февраля
sava_
Жаль бедолагу Арсена... Хотя он сам всё прекрасно понимает
22:22 25 февраля
Pablo_75
shpasic _______________________ Да он и не виноват уже. Команды просто неравны по составу. Это политика владельцев - тратить сотни миллионов или нет.
22:15 25 февраля
shpasic
Венгеришка!)))
22:05 25 февраля
Pablo_75
На сегодняшний день это уже клубы разного уровня. У Сити залетело практически всё, ну это компенсация за вылет из другого кубка). Сити теперь может месяц отдыхать - в чемпе отрыв двузначный, из кубка вылетели, другой кубок взяли, Базель обыграли 4:0. Отдыхать и готовиться к серьёзным битвам в ЛЧ...
21:31 25 февраля