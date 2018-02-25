21:23 25 февраля | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в финале Кубка лиги

Радость футболистов "Манчестер Сити" после гола в финале Кубка лиги. Фото AFP
Радость футболистов "Манчестер Сити" после гола в финале Кубка лиги. Фото AFP
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"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Арсеналом" (3:0) в финале Кубка лиги. Голами в составе "горожан" отметились Серхио Агуэро, Венсан Компани и Давид Сильва.

Этот трофей стал для манцестерцев первым под руководством Хосепа Гвардьолы. По данным СМИ, в ближайшее время после завоевания кубка руководство клуба объявит о продлении контракта с испанским специалистом до лета 2021 года.

Для "Манчестер Сити" этот Кубок лиги стал пятым в истории. Ранее команда завоевывала этот трофей в 1970, 1976, 2014 и 2016 годах.

Отметим, что "Арсенал" впервые за 18 лет пропустил на "Уэмбли" три мяча. В октябре 1999 года "канониры" со счетом 2:4 проиграли "Барселоне" в Лиге чемпионов. В той игре в составе каталонцев 90 минут на поле провел Гвардьола.

Кубок лиги

Финал

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)

Голы: Агуэро, 18 (0:1). Компани, 58 (0:2), Д. Сильва (0:3)

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Чемберс (Уэлбек, 65), Монреаль (Колашинац, 26), Джака, Уилшир, Рэмси (Ивоби, 73), Езил, Обамеянг.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данилу, Фернандинью (Бернарду Силва, 52), Гюндоган, Де Брейне, Сильва, Агуэро (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 77).

Предупреждения: Бельерин, 24. Рэмси, 32. Фернандинью, 36. Чемберс, 47. Компани, 80. Уиллок, 88.

Судья: Поунсон.

25 февраля. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2017-2018/playoff/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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tryam

давайте продлим контракт с Арсеном еще на 10 лет...может когда вылетим из лиги выгонят

22:29 25 февраля

sava_

Жаль бедолагу Арсена... Хотя он сам всё прекрасно понимает

22:22 25 февраля

Pablo_75

shpasic _______________________ Да он и не виноват уже. Команды просто неравны по составу. Это политика владельцев - тратить сотни миллионов или нет.

22:15 25 февраля

shpasic

Венгеришка!)))

22:05 25 февраля

Pablo_75

На сегодняшний день это уже клубы разного уровня. У Сити залетело практически всё, ну это компенсация за вылет из другого кубка). Сити теперь может месяц отдыхать - в чемпе отрыв двузначный, из кубка вылетели, другой кубок взяли, Базель обыграли 4:0. Отдыхать и готовиться к серьёзным битвам в ЛЧ...

21:31 25 февраля

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