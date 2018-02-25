"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в финале Кубка лиги

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Арсеналом" (3:0) в финале Кубка лиги. Голами в составе "горожан" отметились Серхио Агуэро, Венсан Компани и Давид Сильва.

Этот трофей стал для манцестерцев первым под руководством Хосепа Гвардьолы. По данным СМИ, в ближайшее время после завоевания кубка руководство клуба объявит о продлении контракта с испанским специалистом до лета 2021 года.

Для "Манчестер Сити" этот Кубок лиги стал пятым в истории. Ранее команда завоевывала этот трофей в 1970, 1976, 2014 и 2016 годах.

Отметим, что "Арсенал" впервые за 18 лет пропустил на "Уэмбли" три мяча. В октябре 1999 года "канониры" со счетом 2:4 проиграли "Барселоне" в Лиге чемпионов. В той игре в составе каталонцев 90 минут на поле провел Гвардьола.

Кубок лиги

Финал

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)

Голы: Агуэро, 18 (0:1). Компани, 58 (0:2), Д. Сильва (0:3)

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Чемберс (Уэлбек, 65), Монреаль (Колашинац, 26), Джака, Уилшир, Рэмси (Ивоби, 73), Езил, Обамеянг.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данилу, Фернандинью (Бернарду Силва, 52), Гюндоган, Де Брейне, Сильва, Агуэро (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 77).

Предупреждения: Бельерин, 24. Рэмси, 32. Фернандинью, 36. Чемберс, 47. Компани, 80. Уиллок, 88.

Судья: Поунсон.

25 февраля. Лондон. Стадион "Уэмбли".