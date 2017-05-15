"Манчестер Сити" раздумывает над подписанием нового контракта с Туре

Руководство "Манчестер Сити" раздумывает над подписанием нового контракта с полузащитником Яя Туре, утверждает BBC. Действующее соглашение хавбека с горожанами рассчитано до лета 2017 года.

Предполагается, что "Сити" предложит 34-летнему ивуарийцу, вернувшему себе место в основном составе, продлить договор. В текущем сезоне Туре провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, что футболист не попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов. Первый матч в чемпионате Англии он провел 19 ноября.