"Манчестер Сити" предложит Стерлингу новый контракт

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Арсеналом" (2:0) в матче 1-го тура чемпионата Англии сказал, что хочет сохранить в составе Рахима Стерлинга. 23-летний нападающий, чей контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2020 года, накануне стал автором победного гола.

– Для протокола, я не спортивный директор и даже не менеджер, я тренер, – цитирует Goal Гвардьолу. – Я стараюь создать хороший командный дух в раздевалке и выигрывать матчи. Мы довольны Стерлингом и хотим, чтобы Рахим остался. Мы сделаем ему предложение, чтобы он чувствовал – мы рассчитываем на него. Это действительно так.

Напомним, Стерлинг выступает за "Сити" с 2015 года. В 141 матче за клуб из Манчестера он забил 45 мячей. Он помог клубу выиграть чемпионат Англии-2017/18 и два Кубка лиги.