"Манчестер Сити" поздравил Манчини с 53-летием

"Манчестер Сити" в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Роберто Манчини, который в настоящее время возглавлялет "Зенит". Итальянский специалист, которому 27 ноября исполняется 53 года, возглавлял "горожан" с 2009 по 2013 год.

Напомним, под руководством Манчини "Сити" в сезоне-2011/12 выиграл первый за 44 года титул чемпиона Англии. Также итальянец помог команде по разу завоевать Кубок и Суперкубок Англии.

Сегодня "Зенит" под руководством Манчини в Москве сыграет со "Спартаком" в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.