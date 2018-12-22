"Манчестер Сити" потерпел первое домашнее поражение, проиграв "Кристал Пэлас"

"Манчестер Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:3.

"Манчестер Сити" потерпел первое домашнее поражении в нынешнем сезоне премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардьолы занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Ливерпуля" на четыре очка.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

18-й тур

"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" – 2:3 (1:2)

Голы: Гюндоган, 27 (1:0). Шлупп, 33 (1:1). Таунсенд, 35 (1:2). Миливоевич, 51 – с пенальти (1:3). Де Брейне, 85 (2:3).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди (Агуэро, 50), Уокер, Ляпорт, Стоунс, Гюндоган, Делф (Де Брейне, 62), Стерлинг (Махрез, 69), Сане, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп, Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Майер (Панчеон, 90+5), Таунсенд, Заа (Айю, 88).

Предупреждения: Заа, 45. ван Анхолт, 75. Макартур, 80. Гуаита, 90+3.

Судья: Марринер (Англия).

22 декабря. Манчестер. Стадион "Этихад".

"Хаддерсфилд" – "Саутгемптон" – 1:3 (0:2)

Голы: Редмонд, 15 (0:1). Ингс, 42 – с пенальти (0:2). Биллинг, 58 (1:2). Обафеми, 71 (1:3).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве (Дурм, 46), Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Притчард, Бакуна (Качунга, 65), Биллинг, Мунье, Мбенза (Кванер, 81).

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Йосида, Таргетт, Беднарек, Валери (Стивенс, 79), Ромеу, Армстронг (Лемина, 69), Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Обафеми, 65).

Предупреждения: Леве, 11. Валери, 52. Йергенсен, 63. Стивенс, 84. Хейбьерг, 86.

Судья: Аттуэлл (Англия).

22 декабря. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

"Ньюкасл Юнайтед" - "Фулхэм" - 0:0

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Шер, Манкильо (Йедлин, 84), Дамметт, Ласкеллес, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Рондон, Атсу (Кенеди, 72), Перес.

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Кристи, Моусон, Брайан, Кэрни (Айите, 82), Сери, Шюррле (Камара, 76), Митрович.

Предупреждения: Камара, 84. Сери, 87. Кенеди, 89.

Судья: Аткинсон (Англия).

22 декабря. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".