"Манчестер Сити" поспорит с "Барселоной" за Азара?

Руководство "Манчестер Сити" отказалось от идеи подписания контракта с нападающим "Арсенала" Алексисом Санчесом, сообщает Express. По информации источника, новой трансферной целью "горожан" является лидер "Челси" Эден Азар.

Отметим, что в услугах 26-летнего бельгийского нападающего также заинтересована "Барселона". Каталонцы готовы заплатить за Азара 120 миллионов евро. Вместе с тем "Челси" не собирается расстваться с форвардом.

Бельгиец выступает за лондонцев с 2012 года. В составе "синих" он принял участие в 249 матчах во всех турнирах, забив 72 мяча.