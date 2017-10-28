"Манчестер Сити" показал лучший старт в истории премьер-лиги

"Манчестер Сити", обыграв "Вест Бромвич" (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии, установил рекорд по количеству набранных очков с момента создания премьер-лиги в 1992 году. В 10 играх "горожане" набрали 28 очков из 30 возможных.

Кроме того, эта победа стала для команды Хосепа Гвардьолы восьмой подряд. Также манчестерцы лидируют по количеству забитых мячей (35) и лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (+29).

Напомним, отрыв "Сити" от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" составляет 5 очков. В 11-м туре премьер-лиги "горожане" дома сыграют с "Арсеналом". "МЮ", в свою очередь, в гостях встретится с "Челси". Оба матча состоятся 5 ноября.