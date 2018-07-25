"Манчестер Сити" подписал воспитанника "ПСЖ"

18-летний французский полузащитник "ПСЖ" Клаудио Гомес подписал контракт с "Манчестер Сити", информирует официальный сайт английского клуба. Условия соглашения не сообщаются.

- Гомес очень быстр, силен, отлично обороняется, имеет хорошее видение поля и у него полно энергии, - отмечается в сообщении. - Сейчас он в США с первой командой и может сыграть в предстоящих встречах турне против "Ливерпуля" и "Баварии".

Гомес является воспитанником "ПСЖ". Он выступал за юношеские и молодежные сборные Франции разных возрастов.