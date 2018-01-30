"Манчестер Сити" подписал хавбека "Нью-Йорк Сити" и отдал его в аренду в "Мидлсбро"

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Джек Харрисон продолжит карьеру в "Мидлсбро", сообщает официальный Твиттер клуба. 21-летний хавбек перешел из нью-йоркского клуба в "Манчестер Сити", который отдал его в аренду в "Мидлсбро". Стоимость сделки оценивается в 4 миллиона евро.
В сезоне-2017 Харрисон провел 36 матчей, забил 10 голов и отдал 3 передачи.
#Boro are delighted to confirm the loan signing of @Harrison_Jack11 from @ManCity ✍🏼🔴⚪️– Middlesbrough FC (@Boro) 30 января 2018 г.
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